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Главная  /  Репортажи  /  На станции метро "Новослободская" вандал разбил старинный витраж

На станции метро "Новослободская" вандал разбил старинный витраж

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11:17
  • 28
  • 1

Один из витражей пострадал от рук вандала на станции метро "Новослободская".

  • 28
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Дмитрий
    11:23
    Отправлено на доработку автору, исправляй одни и те же ошибки в 101й раз.
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