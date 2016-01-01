"А воз и ныне там": в Анжеро-Судженске "ничейные" колодцы продолжают подмывать жилой дом
- Автор:
- snace
- Дата публикации:
- 11:11
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"Все еще больше усугубилось, к одному колодцу добавилось еще два, которые расположены выше. И все это добро течет так же под дом, а потом в овраг, а дальше в озеро, расположенное поблизости," - пишет автор видео. Дети, можно сказать, "купаются" во всём этом "добре", что может грозить инфекционными заболеваниями. Кроме того, попасть в дом от остановки общественного транспорта по короткому пути - стало невозможно! "Мы живем, как в канализации и на свалке," - сообщает мобильный репортёр.
"Мусор , грязь и зловония окружают нас, с наступлением тепла будет еще хуже! И такое происходит в Год экологии! Одному Богу известно, когда все прекратится! Как жить и что делать?!" - пишет местный житель.
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