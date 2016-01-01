Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Теплая и слегка ветреная погода в Москве

Теплая и слегка ветреная погода в Москве

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11:35
  • 19
  • 0

Теплая погода пришла в Москву.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
14:07 | Uwis
Подготовка к фестивалю "Пасхальный дар" на Старом Арбате
17 0
12:16 | LaimeLaim
Солнечный и теплый день в столице
243 1
10.04 23:43 | denis947
Четыре человека пострадали в ДТП на 104 км МКАД
19 0
10:39 | Sargo
В Москве сегодня самый теплый день с начала года