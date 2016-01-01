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Коммунальщики "ГЛОНАССят" на улице Проходчиков в Москве

Автор:
Равиль Эксанов
Дата публикации:
11:45
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"Гуляем практически каждый день в Лосином острове по бумажной просеке, и наблюдаем следующую картину," - рассказывает мобильный репортёр.

В районе 15.00, каждый день, кроме выходных, по просеке со скоростью пешехода катаются в паре две уборочные машины КамАЗ. При этом, по словам автора фото, они ничего не посыпают, не поливают, не подметают и даже не пылесосят, а просто, по мнению очевидцев, "ГЛОНАССят" для начальства, которые их контролируют по навигационной системе. "Вот как работает дорогостоящая техника," - пишет мобильный репортёр.
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