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Дорожная драка в Сочи закончилась стрельбой

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:10
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Дорожный конфликт в городе Сочи перерос в драку со стрельбой. Происшествие удалось снять на видеорегистратор.

Из-за чего повздорили водители - авторы этого ролика не знают. Они лишь увидели, что мужчины сначала пытались разобраться с помощью биты, а затем на дорогу вышел обладатель пистолета.

Свидетели решили побыстрее покинуть опасное место. Пользователи предполагают, что оружие было травматическим. Сообщается, что расследованием инцидента занимается полиция.
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