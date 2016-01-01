Дорожная драка в Сочи закончилась стрельбой

Автор: mreportertv Дата публикации: 12:10

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Дорожный конфликт в городе Сочи перерос в драку со стрельбой. Происшествие удалось снять на видеорегистратор.

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46 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182570