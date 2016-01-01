Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ​Завершена проходка левого тоннеля от станции «Говорово» до станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро

​Завершена проходка левого тоннеля от станции «Говорово» до станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:40
  • 108
  • 0


​Сегодня, 11 апреля, точно по графику была завершена проходка левого тоннеля от станции «Говорово» до станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро.

Тоннелепроходческий щит фирмы Herrenknecht (с именем Наталья) стартовал в середине сентября прошлого года и за 7 месяцев прошел 1800 метров.

Этот щит уже построил левый тоннель на участке «Ломоносовский проспект - Парк Победы» Калининско-Солнцевской линии метро. Под землей машина прошла около 5 км.
  • 108
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
14:07 | Uwis
Подготовка к фестивалю "Пасхальный дар" на Старом Арбате
17 0
12:16 | LaimeLaim
Солнечный и теплый день в столице
673 1
08.04 20:13 | Sargo
Пассажир метро погиб, упав на рельсы на станции метро "Бибирево" Серпуховско-Тимирязевской линии
30 1
11:17 | Sargo
На станции метро "Новослободская" вандал разбил старинный витраж
175 1
04.04 22:03 | Max_019
В столичном районе Отрадное началось строительство буддийского храма