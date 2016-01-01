​Завершена проходка левого тоннеля от станции «Говорово» до станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро

Автор: denis947 Дата публикации: 12:40

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108 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182574

​Сегодня, 11 апреля, точно по графику была завершена проходка левого тоннеля от станции «Говорово» до станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро.Тоннелепроходческий щит фирмы Herrenknecht (с именем Наталья) стартовал в середине сентября прошлого года и за 7 месяцев прошел 1800 метров.Этот щит уже построил левый тоннель на участке «Ломоносовский проспект - Парк Победы» Калининско-Солнцевской линии метро. Под землей машина прошла около 5 км.