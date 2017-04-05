Пожары в Бурятии, Приморье и Тульской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:47
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В сети всё больше в прямом смысле огненных роликов. Мобильные репортёры из разных регионов делятся кадрами пожаров и сообщают о потенциально опасных возгораниях.Автор этого видео снял, как полыхает трава в районе села Царёвка в Приморском крае. Огонь едва не перекинулся на деревья и лес - сообщил очевидец.
Следующие кадры из Тульской области. Там горела трава у обочины. Автор ролика обнаружил несколько очагов вдоль трассы. Едва ли такой пожар произошёл без участия человека.
Между Иволгинском и посёлком Колобки в Бурятии горит свалка - сообщает автор этого видео. Над ней поднимается едкий дым. Густое облако накрывает и участок дороги. Видимость, естественно, оставляет желать лучшего. Местные жители утверждают, что тушить пожар не спешат, при этом продолжают подвозить мусор.
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