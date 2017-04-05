Пожары в Бурятии, Приморье и Тульской области

Автор: mreportertv Дата публикации: 13:47

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В сети всё больше в прямом смысле огненных роликов. Мобильные репортёры из разных регионов делятся кадрами пожаров и сообщают о потенциально опасных возгораниях.

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182577