"Убитые" дороги сняли на видео в Республике Мордовия

Автор: Vladimir1904 Дата публикации: 15:26

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Эти кадры сняты на улице Советской в селе Старое Шайгово некоторое время назад. Но, по словам мобильного репортёра, ситуация на дорогах населённого пункта в лучшую сторону не изменилась. Вот, что рассказывает автор видео

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182578

"Был в гостях в селе Старое Шайгово. На людей всем плевать, все чиновники решают свои бизнес вопросы, все остальное их не касается. Разговаривал с местными жителями. Они рассказали, что здесь - депрессивный регион и тотальное кумовство во власти. Все ключевые предприятия и мало мальски рентабельные - в надежных руках кланов, находящихся у власти в регионе уже более 25 лет. Спросите у населения про бывшего главу Меркушкина, который угробил республику, теперь гробит Самарскую область, я не услышал ни одного хорошего слова о нем. Оставил своих людей в республике, в частности сына, сам перебрался в Самарскую область. Вопрос: "У него что карт-бланш на разграбление региона?" Бардак повсеместно, в районах республики, вообще кошмар, чиновники занимаются спокойно бизнесом и своим обогащением, и законы существуют только на бумаге! Это кратко, что говорят местные жители," - пишет автор видео.Местные жители очень надеются на помощь. Ведь эту дорогу на Советской улице, по словам людей, не ремонтировали ни разу за 27 лет. "Даже никто не удосужился, хоть лопату щебня бросить. Съездил в регион. Удручающая картина!" - заключает мобильный репортёр.