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Поливочная машина смыла разметку на дороге

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:31
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Поливочная машина смыла часть дорожной разметки на автотрассе в России. Процесс запечатлел на регистратор мобильный репортёр.

Пользователи предполагают, что, скорее всего, ролик снят в Ленинградской области. Струя воды сбила с асфальта часть наката из специальной белой краски, которая должна держаться на дорогах, несмотря на любые возможные нагрузки.

"Тайна отсутствия разметки на некоторых трассах в России, наконец, раскрыта," - резюмируют очевидцы.
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