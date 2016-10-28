Поливочная машина смыла разметку на дороге

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:31

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Поливочная машина смыла часть дорожной разметки на автотрассе в России. Процесс запечатлел на регистратор мобильный репортёр.

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74 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182582