Трассу для мотокросса в Красноярске превратили в свалку (ВИДЕО)

Автор: Женя Бережнов Дата публикации: 14:48

33

33 0

Парк технических видов спорта открылся в Красноярске в прошлом году. Здесь проходили соревнования, в том числе и по мотокроссу, на международном уровне. В каком состоянии новый спортивный объект находится теперь - в репортаже мобильного репортёра.

33

33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182585

Спортивный объект в Красноярске превратили в свалку. Трассу для мотокросса, по словам спортсмена, засыпали строительным и бытовым мусором, перекопали траншеи.Мобильный репортёр уверен, что спортивный объект целенаправленно уничтожает муниципальная служба по уборке улиц.