Трассу для мотокросса в Красноярске превратили в свалку (ВИДЕО)
- Автор:
- Женя Бережнов
- Дата публикации:
- 14:48
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Парк технических видов спорта открылся в Красноярске в прошлом году. Здесь проходили соревнования, в том числе и по мотокроссу, на международном уровне. В каком состоянии новый спортивный объект находится теперь - в репортаже мобильного репортёра.Спортивный объект в Красноярске превратили в свалку. Трассу для мотокросса, по словам спортсмена, засыпали строительным и бытовым мусором, перекопали траншеи.
Мобильный репортёр уверен, что спортивный объект целенаправленно уничтожает муниципальная служба по уборке улиц.
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