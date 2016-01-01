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Трассу для мотокросса в Красноярске превратили в свалку (ВИДЕО)

Автор:
Женя Бережнов
Дата публикации:
14:48
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Парк технических видов спорта открылся в Красноярске в прошлом году. Здесь проходили соревнования, в том числе и по мотокроссу, на международном уровне. В каком состоянии новый спортивный объект находится теперь - в репортаже мобильного репортёра.

Спортивный объект в Красноярске превратили в свалку. Трассу для мотокросса, по словам спортсмена, засыпали строительным и бытовым мусором, перекопали траншеи.

Мобильный репортёр уверен, что спортивный объект целенаправленно уничтожает муниципальная служба по уборке улиц.
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