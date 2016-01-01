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Детская площадка в Челябинске превратилась в "мусоропарковку"

Автор:
Егор Епифанов
Дата публикации:
09:45
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На улице Гагарина, во дворе дома №53, расширили автомобильную парковку, благодаря чему был нарушен уровень высот придомовой территории.

По этой причине вся талая и дождевая вода теперь остается на детской площадке. Мусоросборочная машина, опасаясь застрять в грязи, теперь просто разворачивается и уезжает, а мусор остается и от весеннего солнышка чудесно благоухает. При этом некоторые автомобилисты оставляют свои машины не на огороженной парковке, а на территории детской площадки.

Жалобы в администрацию ни к чему не привели. Власти отвечают: "Все в порядке! Все согласованно! Нарушений не выявлено!".
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