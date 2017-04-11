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Покраска фонтана "Тройка" на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:26
  • 13
  • 1

Работники "Гормоста" обновляют поверхность фонтана "Тройка". За зимней сезон краска на скульптуре "Тройка" облезла.

  • 13
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    18:06
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:54 http://www.mskagency.ru/materials/2655812 11.04.17. Ссылка на портал добавлена.
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