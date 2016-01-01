Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Серьезная авария на Кузовлевском тракте в Томске

Серьезная авария на Кузовлевском тракте в Томске

Автор:
Tokorilo
Дата публикации:
18:42
  • 13
  • 0

Серьезная авария на Кузовлевском тракте в Томске. Виновник в больнице.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

47 0
01:50 | serpvideo.ru
ДТП в Серпухове. Почти лобовое столкновение
102 3
10.04 07:05 | Денис Медведев
Один человек погиб в серьезном ДТП в Южно-Сахалинске
188 1
05.04 08:58 | Parfin
Ребенок провалился в ливнёвку на дороге в Томске (ВИДЕО)