Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В центре Москвы начинается дождь

В центре Москвы начинается дождь

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:09
  • 9
  • 0

В центре Москвы начинается дождь.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
19:09 | Uwis
На Большой Дмитровке включили праздничную подсветку
14 0
18:04 | LaimeLaim
Осина и ива козья распустили свои "серёжки" в столице
13 0
17:40 | LaimeLaim
Самый тёплый апрельский день в столице
32 0
07.04 13:48 | LaimeLaim
В центре столицы идет дождь