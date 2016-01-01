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Мусорные горы в Малаховке

Автор:
VolandisK
Дата публикации:
20:33
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Мусорные горы в Малаховке. В поселке скопились огромные кучи мусора.

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