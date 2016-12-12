На востоке столицы в результате ДТП минивэна и мотоцикла пострадал 1 человек
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 20:32
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Вечером около 20:00 на Сиреневом бульваре, напротив дома № 3, произошло ДТП с участием минивэна "Додж" и мотоцикла "БМВ. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении. По предварительной версии, водитель минивэна "Додж" стал перестраиваться и в него врезался мотоцикл "БМВ". Удар пришёлся по касательной в переднюю водительскую дверь и крыло минивэна. После столкновения мотоциклист улетел на разделительный газон, где упал на бок. На месте аварии сотрудники ДПС и карета Скорой помощи, в которой врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшему мотоциклисту.
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