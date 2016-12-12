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Главная  /  Репортажи  /  На востоке столицы в результате ДТП минивэна и мотоцикла пострадал 1 человек

На востоке столицы в результате ДТП минивэна и мотоцикла пострадал 1 человек

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:32
  • 171
  • 1

Вечером около 20:00 на Сиреневом бульваре, напротив дома № 3, произошло ДТП с участием минивэна "Додж" и мотоцикла "БМВ. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении. По предварительной версии, водитель минивэна "Додж" стал перестраиваться и в него врезался мотоцикл "БМВ". Удар пришёлся по касательной в переднюю водительскую дверь и крыло минивэна. После столкновения мотоциклист улетел на разделительный газон, где упал на бок. На месте аварии сотрудники ДПС и карета Скорой помощи, в которой врачи оказывают медицинскую помощь пострадавшему мотоциклисту.

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Комментарии (1)

  • Rex_Payne
    21:36
    "По предварительной версии, водитель минивэна "Додж" стал перестраиваться и в него врезался мотоцикл "БМВ"." - как-то коряво и ангажированно написано. Правильно будет так: "По предварительной версии, водитель минивэна "Додж" при перестроении не пропустил попутный транспорт, и допустил столкновение с мотоциклом "БМВ"".
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