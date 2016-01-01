Праздничные инсталляции ко Дню космонавтики украсили дома-"книжки" на Новом Арбате
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 20:58
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11 апреля вечером дома-"книжки" на Новом Арбате зажглись традиционными праздничными инсталляциями ко Дню космонавтики. На медиа-фасадах транслируются знаменательные вехи в освоении космоса, а также горожане могут пронаблюдать планеты. Также ко Дню космонавтики на улицах города появилось 100 плакатов на билбордах и 50 - на остановочных павильонах.
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