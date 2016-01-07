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Главная  /  Репортажи  /  С Северянинского путепровода в Москве убрали выделенную полосу в сторону области

С Северянинского путепровода в Москве убрали выделенную полосу в сторону области

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:58
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Выделенная полоса для общественного транспорта на Северянинском путепроводе на той стороне дороги, по которой машины идут в сторону области, отменена. Её убрали для повышения пропускной способности этого участка дороги. В сторону области убраны все запрещающие знаки и стёрта дорожная разметка. Такое решение сотрудники ЦОДД приняли после тщательного изу­чения ситуации на дороге. Оно привело к выводу о том, что движение автобусов и троллейбусов от этого не замедлится. Дело в том, что осенью 2016 г. на проспекте Мира при движении в сторону области отменили выделенную полосу для общественного транспорта от улицы Докукина до Северянинского путепровода. Данная мера не ухудшила транспортное сообщение. Теперь же и водителям преодолевать участок на Северянинском путепроводе стало легче, поскольку им приходится совершать меньше перестроений. Изменение связано и с другим нововведением на Ярославском шоссе — недавно завершившимся строительством ограждения, разделяющего встречные потоки. Теперь на Ярославском шоссе для движения из центра на всём пути от въезда на Северянинский путепровод и до самой МКАД работают четыре полноценные полосы, не считая дублёра. При движении в сторону центра выделенная полоса как работала, так и работает. Водителям следует быть внимательными.

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