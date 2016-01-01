Пасхальные яйца украсили Лаврушинский переулок в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 21:55

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В преддверии празднования Пасхи в пешеходных зонах столицы стали появляться главные атрибуты этого праздника - пасхальные яйца. Так, в центре Москвы у Третьяковской галереи можно увидеть целый десяток ярко подсвеченных яиц. Этим они создают красоту для гуляющих горожан. Многие из них снимают инсталляции на камеры мобильных, чтобы поделится Пасхальным настроением с близкими и друзьями.