Пасхальные яйца украсили Лаврушинский переулок в центре Москвы
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 21:55
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В преддверии празднования Пасхи в пешеходных зонах столицы стали появляться главные атрибуты этого праздника - пасхальные яйца. Так, в центре Москвы у Третьяковской галереи можно увидеть целый десяток ярко подсвеченных яиц. Этим они создают красоту для гуляющих горожан. Многие из них снимают инсталляции на камеры мобильных, чтобы поделится Пасхальным настроением с близкими и друзьями.
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