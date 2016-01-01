Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плачевное состояние поликлиники в городе Щёлкино Ленинского района Республики Крым

Плачевное состояние поликлиники в городе Щёлкино Ленинского района Республики Крым

Автор:
pantikopey
Дата публикации:
11.04 23:54
  • 18
  • 0

Плачевное состояние поликлиники в городе Щёлкино Ленинского района Республики Крым.


  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

60 0
25.03 23:56 | Viktor Ryabinsky
Ночной ремонт дорог в Севастополе
28 0
08.04 19:44 | Василий Сафронов
При эвакуации поликлиники в Краснодаре была открыта только одна часть двери