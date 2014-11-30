На Боровицкой площади ведутся работы по созданию граффити Михаила Кутузова
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 21:58
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Власти столицы утвердили проект огромного граффити с изображением Михаила Кутузова. Объект появится в самом центре столицы — на Боровицкой площади. Все работы планируется завершить к 28 апреля.Изображение полководца во время Бородинской битвы начнут рисовать уже в ближайшее время на фасаде дома по адресу: улица Волхонка, дом 5/6, строение 4.
— Художники сначала лазером делают разметку, а потом приступают к раскраске. Граффити будет нарисовано в рамках арт-проекта «Наши герои», — рассказали в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
Напомним, что проект «Наши герои» стартовал в Москве в 2015 году. Благодаря ему, на фасадах зданий появились изображения Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Митрофана Неделина.
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