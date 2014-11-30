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Главная  /  Репортажи  /  На Боровицкой площади ведутся работы по созданию граффити Михаила Кутузова

На Боровицкой площади ведутся работы по созданию граффити Михаила Кутузова

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:58
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Власти столицы утвердили проект огромного граффити с изображением Михаила Кутузова. Объект появится в самом центре столицы — на Боровицкой площади. Все работы планируется завершить к 28 апреля.

Изображение полководца во время Бородинской битвы начнут рисовать уже в ближайшее время на фасаде дома по адресу: улица Волхонка, дом 5/6, строение 4.
— Художники сначала лазером делают разметку, а потом приступают к раскраске. Граффити будет нарисовано в рамках арт-проекта «Наши герои», — рассказали в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
Напомним, что проект «Наши герои» стартовал в Москве в 2015 году. Благодаря ему, на фасадах зданий появились изображения Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Митрофана Неделина.

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