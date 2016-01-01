Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Американский кортеж проследовал по Новому Арбату в сторону Кремля

Американский кортеж проследовал по Новому Арбату в сторону Кремля

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:04
  • 20
  • 0

11 апреля около 8 часов вечера для проезда транспорта на 5 с лишним минут был перекрыт Новый Арбат в центре Москвы. Выезды с прилегающих территорий также были блокированы сотрудниками ГИБДД. Через некоторое время в сторону Кремля проследовал многочисленный кортеж из автомобилей гаража Американского посольства, сопровождаемый автомобилей центра спецназачения и нескольких экипажей ГИБДД. Известно, что сегодня начинается визит Рекса Тиллерсона в Москву, куда он прибыл из Италии, приняв участие в саммите глав МИД стран "Большой семёрки".

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
22:51 | Molya
Неожиданная встреча с белочками на юге столицы
17 0
22:30 | Uwis
Вечером москвичам пришлось достать зонты
39 0
16.03 00:04 | Uwis
Проезд правительственного кортежа спровоцировал образование пробок в самом центре Москвы