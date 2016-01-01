Американский кортеж проследовал по Новому Арбату в сторону Кремля

Автор: tim777 Дата публикации: 22:04

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11 апреля около 8 часов вечера для проезда транспорта на 5 с лишним минут был перекрыт Новый Арбат в центре Москвы. Выезды с прилегающих территорий также были блокированы сотрудниками ГИБДД. Через некоторое время в сторону Кремля проследовал многочисленный кортеж из автомобилей гаража Американского посольства, сопровождаемый автомобилей центра спецназачения и нескольких экипажей ГИБДД. Известно, что сегодня начинается визит Рекса Тиллерсона в Москву, куда он прибыл из Италии, приняв участие в саммите глав МИД стран "Большой семёрки".