Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вечером москвичам пришлось достать зонты

Вечером москвичам пришлось достать зонты

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:30
  • 17
  • 0

Вечером москвичам пришлось достать зонты.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
22:51 | Molya
Неожиданная встреча с белочками на юге столицы
15 0
23:01 | Vladimir Dubrovsky
Весеннее тепло и красивая луна вечером 11 апреля в Тамбовской области
20 0
22:04 | tim777
Американский кортеж проследовал по Новому Арбату в сторону Кремля