Весеннее тепло и красивая луна вечером 11 апреля в Тамбовской области

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 23:01

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Очень теплая погода установилась в последние дни в городе Рассказово Тамбовской области. Так сегодня днём температура воздуха повышалась до 18,5°С. Но по прогнозам синоптиков в ближайшие дни похолодает и днем будет не выше +10°С. Из-за очень тёплой погоды уже начала зеленеть травка, а на деревьях появились почки. Сегодня вечером можно было наблюдать полную луну с красным оттенком, выглядело очень красиво.