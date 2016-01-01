Весеннее тепло и красивая луна вечером 11 апреля в Тамбовской области
- Автор:
- Vladimir Dubrovsky
- Дата публикации:
- 23:01
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Очень теплая погода установилась в последние дни в городе Рассказово Тамбовской области. Так сегодня днём температура воздуха повышалась до 18,5°С. Но по прогнозам синоптиков в ближайшие дни похолодает и днем будет не выше +10°С. Из-за очень тёплой погоды уже начала зеленеть травка, а на деревьях появились почки. Сегодня вечером можно было наблюдать полную луну с красным оттенком, выглядело очень красиво.
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