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Оголённая теплотрасса в городе Сокол Вологодской области

Автор:
Сергей Кирилловский
Дата публикации:
11.04 23:25
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Теплотрасса в городе Сокол Вологодской области местами оголена и заросла кустарником. Проходит вдоль улицы Литейной.

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