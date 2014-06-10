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XIV Мордвиновские краеведческие уездные чтения прошли в Тихвине

Автор:
Leobr
Дата публикации:
11.04 23:49
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В Тихвине 8 апреля 2017 года прошли XIV Мордвиновские краеведческие уездные чтения. И.П.Мордвинов - тихвинский историк и краевед, музейный работник, педагог и поэт. Организаторами традиционного мероприятия являются Тихвинская централизованная библиотечная система, Центральная районная библиотека имени И.П. Мордвинова и информационно-краеведческий центр «Нагорное Обонежье». Название научной конференции условное - и границы интересов давно вышли за пределы бывшего Тихвинского края, и вопросы освещаются не только краеведческие. История гражданская и церковная, искусствоведение, литература, кино... Участники с учеными и воинскими званиями и простые граждане, пожилые люди, студенты и школьники. Чтения только формально однодневные - на них завязываются знакомства, возникают новые темы работ. о которых узнаем уже через год. Основные темами чтений в этом году стали 400-летие Столбовского мирного договора, 100-летие Февральской и Октябрьской революций. Событиям XVII века были посвящены доклады Якова Рабиновича (г.Саратов), отца Дмитрия Пономарева (храм Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой, подворье Антониево-Дымского мужского монастыря), Евгения Варакина (г.Санкт-Петербург), а также представителей нашего города Нины Хабукиной, Аллы Титовой, Светланы Блудовой. О трагических событиях начала ХХ века, коснувшихся темы перемен в церковной жизни в первые годы советской власти, шла речь в выступлениях Михаила Хрусталева (г.Череповец) и иеромонаха Венедикта. Поздравили участников, а инициатора и бессменного организатора А.А.Титову и с с личным юбилеем - ансамбли "Цвети наш край", "Кумушки", "Вараста", автор-исполнитель Владислав Курочкин. Все хорошо, но вот есть пожелание следующую конференцию надо проводить в таком же уютном месте, но большей площади.

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