Медики проводили окровавленую девушку со станции метро "Курская" до кареты скорой помощи

Автор: Sargo Дата публикации: 00:46

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В ночь с 11 на 12 апреля, пострадала в Московском метрополитене, девушка. Произошедшие не разглашается.