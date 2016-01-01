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Пожар на стройке в жилом комплексе в городе Дмитрове

Автор:
evgen_GSM
Дата публикации:
00:11
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Пожар бытовок для строителей на стройке в городе Дмитрове, есть пострадавшие.

  • 25
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Комментарии (0)

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