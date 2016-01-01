Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве идет небольшой дождь

В Москве идет небольшой дождь

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:34
  • 16
  • 0

В разных районах Москвы моросит дождь. МЧС предупреждает о сильном ветре в столичном регионе.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
01:40 | Uwis
И это все весна
13 0
00:48 | Artem_077
Дождливое Садовое кольцо
15 0
00:33 | Uwis
Самые красивые пасхальные яйца на площадках фестиваля "Пасхальный дар"
28 0
11.04 19:09 | Uwis
В центре Москвы начинается дождь