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В Москве сгорела машина на 10 км МКАД

Автор:
stafdogin
Дата публикации:
08:35
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Пожар произошёл в среду, в 5:30 утра. По словам очевидцев, на 10 км МКАД произошло ДТП, в результате которого загорелся один автомобиль.

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