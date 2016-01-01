В Москве сгорела машина на 10 км МКАД

Автор: stafdogin Дата публикации: 08:35

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Пожар произошёл в среду, в 5:30 утра. По словам очевидцев, на 10 км МКАД произошло ДТП, в результате которого загорелся один автомобиль.