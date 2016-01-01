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Главная  /  Репортажи  /  МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве с порывами до 12-17 м/с 12 апреля

МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве с порывами до 12-17 м/с 12 апреля

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:45
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МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве с порывами до 12-17 м/с 12 апреля.

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