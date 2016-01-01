МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве с порывами до 12-17 м/с 12 апреля

Автор: Uwis Дата публикации: 09:45

15

15 0

МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве с порывами до 12-17 м/с 12 апреля.