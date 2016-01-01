На Тимирязевской улице произошла лобовая авария: пострадал 1 человек

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Утром 12 апреля на севере столицы произошло ДТП. На Тимирязевской улице, напротив сельскохозяйственной Академии, столкнулись 3 автомобиля: "Ситроен С1", "Ниссан Ноут" и "Сузуки Джимми". Автомобиль "Ситроен" по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Ниссан". Последнего от удара развернуло и он ударил ехавший сзади него автомобиль "Сузуки". В результате ДТП пострадала водитель автомобиля "Ниссан". Женщину госпитализировали. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.