Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Тимирязевской улице произошла лобовая авария: пострадал 1 человек

На Тимирязевской улице произошла лобовая авария: пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:23
  • 49
  • 0

Утром 12 апреля на севере столицы произошло ДТП. На Тимирязевской улице, напротив сельскохозяйственной Академии, столкнулись 3 автомобиля: "Ситроен С1", "Ниссан Ноут" и "Сузуки Джимми". Автомобиль "Ситроен" по невыясненной причине выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Ниссан". Последнего от удара развернуло и он ударил ехавший сзади него автомобиль "Сузуки". В результате ДТП пострадала водитель автомобиля "Ниссан". Женщину госпитализировали. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС.

  • 49
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
09:45 | Uwis
МЧС предупреждает об усилении ветра в Москве с порывами до 12-17 м/с 12 апреля
33 0
08:35 | stafdogin
В Москве сгорела машина на 10 км МКАД
31 0
10.04 15:50 | PAREN
Забавная надпись появилась на закрытом на ремонт здании в Москве