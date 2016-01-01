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Главная  /  Репортажи  /  Село Усть-Цильма в Коми замело снегом

Село Усть-Цильма в Коми замело снегом

Автор:
andrey
Дата публикации:
10:30
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Снегопад в селе продолжается уже второй день. Подробности - в репортаже мобильного репортёра.

  • 22
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Комментарии (0)

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