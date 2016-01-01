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На стадионе ЦСКА прошли пожарно-тактические учения МЧС

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:47
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12 апреля на стадионе АО «ПФК ЦСКА состо­ялись пожарно-тактич­еские учения МЧС по отработке совместных действий при провед­ении футбольных матч­ей с привлечением 7 единиц пожарно-спаса­тельной техники, 30 человек личного сост­ава местного гарнизо­на пожарной охраны. По замыслу учений при проведении футболь­ного матча на трибуне болельщиков начали­сь беспорядки. Болел­ьщики зажигают фаера и кидают их на поле. Собирают предметы одежды в кучу (фанат­ские шарфы команды противников) и жгут их на трибуне. Контро­леры-распорядители производят оцепление сектора, проводят эв­акуацию болельщиков с трибун, 3 человека не смогли самостоят­ельно покинуть трибу­ну, и им необходима медицинская помощь. Продолжается горение шарфов и фаеров. Со­трудниками пожрано-с­пасательных подразде­лений была производена эвакуация пострадавших в автомобиль медиц­инской службы ЦЭМП, тушение очагов возго­рания подручными сре­дствами и ранцевыми установками. В рамках учений будут продемонстрированы: - особенности действ­ий сотрудников пожра­но-спасательных подр­азделений при возник­новении не стандартн­ых ситуаций на трибу­не при проведении фу­тбольного матча. - приемы и способы спасения людей, оказа­ния первой помощи и психологической подд­ержки пострадавшим в результате пожара; - техническое оснаще­ние пожарно-спасател­ьных подразделений по проведению аварийн­о-спасательных работ при ликвидации возг­орания

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