На стадионе ЦСКА прошли пожарно-тактические учения МЧС
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 10:47
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12 апреля на стадионе АО «ПФК ЦСКА состоялись пожарно-тактические учения МЧС по отработке совместных действий при проведении футбольных матчей с привлечением 7 единиц пожарно-спасательной техники, 30 человек личного состава местного гарнизона пожарной охраны. По замыслу учений при проведении футбольного матча на трибуне болельщиков начались беспорядки. Болельщики зажигают фаера и кидают их на поле. Собирают предметы одежды в кучу (фанатские шарфы команды противников) и жгут их на трибуне. Контролеры-распорядители производят оцепление сектора, проводят эвакуацию болельщиков с трибун, 3 человека не смогли самостоятельно покинуть трибуну, и им необходима медицинская помощь. Продолжается горение шарфов и фаеров. Сотрудниками пожрано-спасательных подразделений была производена эвакуация пострадавших в автомобиль медицинской службы ЦЭМП, тушение очагов возгорания подручными средствами и ранцевыми установками. В рамках учений будут продемонстрированы: - особенности действий сотрудников пожрано-спасательных подразделений при возникновении не стандартных ситуаций на трибуне при проведении футбольного матча. - приемы и способы спасения людей, оказания первой помощи и психологической поддержки пострадавшим в результате пожара; - техническое оснащение пожарно-спасательных подразделений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации возгорания
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