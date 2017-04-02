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В столице идет сильный дождь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:17
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В столице пошел проливной дождь. Значительно похолодало.

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Комментарии (0)

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