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Эксперимент на ст. м. "Саларьево": проверяли всех пассажиров с чемоданами, сумками, рюкзаками и т.д.

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:16
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Эксперимент на ст. м. "Саларьево": проверяли всех пассажиров с чемоданами, сумками, рюкзаками и т.д. В вестибюле метро на входе было много сотрудников полиции, порядка 5-6 человек, также было много сотрудников метрополитена, 7-8 человек, включая начальника станции и его зама. Хронология событий: 07:33. 3 сотрудника полиции, 2 работника метро. Проверяют пока выборочно. Просто стоят по периметру и смотрят. 08:00. Выборочно проверяют. Всё в норме. Очередей вообще нет. Но сотрудники полиции стоят также по периметру. 08:19. Начал запись материала в вестибюле на любительскую камеру, где проверяли пассажиров. Подошли почти половина сотрудников полиции находящихся здесь. Сначала подошёл один, потом подтянулись ещё несколько. Говорят, что съёмка запрещена. Разрешение пресс-службы метрополитена необходимо. Я всё объяснил, но съёмку запретили. 08:30. Очередей по-прежнему нет, но проверяют всех, у кого рюкзаки или дорожные сумки, чемоданы и прочие вещи. Много сотрудников метро. Старший сотрудник полиции пытался мне помочь. Но начальник станции и ещё один какой-то человек, похоже, что зам, стали мне на уши давить типа я вольный художник, глядя при этом на мою пресс-карту. Говорили, что они всегда сотрудничают с М24 и т.д., но раз у меня разрешения нет с управления метро, то снимать нельзя. Даже то, что я знаю об их эксперименте - их не впечатлило. "Разрешение с управления метро будет у тебя - снимай сколько хочешь тут, и что захочешь, даже интервью дадим" - последние слова предполагаемого зама начальника метро.

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