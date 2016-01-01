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Мелкие градинки падают с неба в Зеленограде

Автор:
serslavs
Дата публикации:
11:29
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Неожиданно на ЗелАО, в Москве, обрушился ливень из снежной крупы и мелких градинок, затем перешедший в дождь.

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