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Дождь на севере столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
11:31
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Дождь идёт на севере столицы. Изредка видны и снежинки.

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Комментарии (0)

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