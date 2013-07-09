Граффити Тургенева на улице Остоженка в центре столицы

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На улице Остоженка, на боковой стороне дома № 37/7, стр. 2, нарисовали граффити с писателем Тургеневым Иваном Сергеевичем. Граффити нарисовано организатором граффити-фестивалей NOVATEK ART. Сам рисунок ещё не закончен, но выполнен процентов на 80. Примечательно, что в соседнем доме находится музей Тургенева (дом 37/7), который сейчас на реставрации (с сентября 2015 года). Работы по реставрации музея Тургенева планируется завершить к 2018 году.