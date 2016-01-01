В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

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В Сочи река Псахе окрасилась в чёрный цвет (ВИДЕО)

Автор:
vit45
Дата публикации:
11:35
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В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет. Местные жители бьют тревогу - ведь в районе пляжа "Фазатрон" загрязнённая река впадает в Чёрное море.

Эти кадры сделаны в районе улицы Теневой. Местный житель заметил, что река Псахе окрасилась в чёрный цвет. Кроме того, водоём, как сообщает автор видео, источал неприятный запах - канализации.

Вскоре мужчина нашёл ручей, который впадает в речку. В него и попало огромное количество сточных вод, предполагает мобильный репортёр.
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  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    11.01 14:37
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  • mreportertv
    11:54
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