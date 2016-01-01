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Странную "миссию" дворника сняли на видео в Москве

Автор:
Иринка Бурсакова
Дата публикации:
12:12
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Эти кадры сняты на улице Головачёва в Москве. Местная жительница заметила, как мужчина в спецовке убирал песок из песочницы. Он черпал сыпучие крупинки лопатой, наполнял ими тачку, а затем, как видно на кадрах, высыпал песок неподалёку.

Для чего дворник это делал - не ясно. "Странная у него "миссия", - пишет мобильный репортёр, -Не так много у нас песочниц на районе с хорошим песком. И там где он есть, его тоже убирают. Может, заменят новым когда-нибудь?".
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