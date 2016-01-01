"Одинцовское побоище". Жители Можайского шоссе пытаются не допустить начала строительства высотки во дворе домов
- Автор:
- Ilya
- Дата публикации:
- 16:50
-
- 28
Застройщик "Сердце Одинцово" предприняли очередную попытку "захвата" детской площадки по Можайскому шоссе 46. Документы предоставить не могут, охрану, полицию, и технику пригнали. Собираются начать строительство нового 25ти этажного дома на расстоянии 10 метров от жилых домов и пары метров от кательной. Жители против строительства МКД во дворе, и вплотную к жилым домам.
- 28
Комментарии (1)