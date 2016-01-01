В Сочи сточные воды окрасили реку Псахе в чёрный цвет (ВИДЕО)

Курский вокзал эвакуировали из-за подозрительного предмета на путях

Посторонний предмет обнаружили на путях Курского вокзала в Москве (ВИДЕО)

Обстановка на улицах Санкт-Петербурга после теракта в метро (ВИДЕО)

Центр Санкт-Петербурга встал в пробках после взрыва в метро (ВИДЕО)

В московском метро усилили меры безопасности после взрыва в Санкт-Петербурге

Взрыв в метро Санкт-Петербурга. Кадры очевидцев

Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Одинцовское побоище". Жители Можайского шоссе пытаются не допустить начала строительства высотки во дворе домов

"Одинцовское побоище". Жители Можайского шоссе пытаются не допустить начала строительства высотки во дворе домов

Автор:
Ilya
Дата публикации:
16:50
  • 28
  • 1

Застройщик "Сердце Одинцово" предприняли очередную попытку "захвата" детской площадки по Можайскому шоссе 46. Документы предоставить не могут, охрану, полицию, и технику пригнали. Собираются начать строительство нового 25ти этажного дома на расстоянии 10 метров от жилых домов и пары метров от кательной. Жители против строительства МКД во дворе, и вплотную к жилым домам.

  • 28
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    16:56
    Уважаемый автор, это ваше видео?
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
15:15 | pashama
Снежный фронт накрыл подмосковный город Электросталь
50 2
11.04 20:33 | VolandisK
Мусорные горы в Малаховке
439 2
11.04 12:40 | denis947
​Завершена проходка левого тоннеля от станции «Говорово» до станции «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии метро
273 0
01.04 11:23 | magomed007
В Дагестане неизвестные закидывают фуры камнями и бутылками
53 1
09.04 23:14 | ANV85
Отсутствие дороги в подмосковном Одинцове