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Главная  /  Репортажи  /  Лесной пожар подошел к домам и постройкам в Забайкалье

Лесной пожар подошел к домам и постройкам в Забайкалье

Автор:
YuRaGan
Дата публикации:
13:50
  • 58
  • 1

В течение недели возле города Могоча в Забайкальском крае горит лесной массив около домов и построек. Местные и региональные власти бездействуют. Огонь подошел вплотную к домам. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с мечта ЧП.


  • 58
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    10.11.2016 08:05
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