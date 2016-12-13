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В Астане в общежитии произошёл пожар

Автор:
Senator_I
Дата публикации:
14:13
  • 16
  • 0

Пожар в общежитии в Астане

  • 16
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