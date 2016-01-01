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Заряды мокрого снега и града идут в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:12
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12 апреля в столице установилась неустойчивая погода. В утренние часы небо затягивало тучами и шел дождь, затем погода сменялась временным улучшениями в виде прояснений, после чего столицу накрывала очередная волна непогоды. Так, в середине дня в некоторых районах города резко потемнело и пошел мокрый снег сопровождаемый градом. Ненастье продержалось буквально 10 минут, но при этом доставило немало хлопот горожанам, которые были вынуждены спасаться под зонтами и капюшонами от нахлынувших осадков. По данным синоптиков, в ближайшее время характер неустойчивой погоды сохранится.

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