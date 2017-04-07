В городе Могоча бушует лесной пожар (ВИДЕО)

Автор: YuRaGan Дата публикации: 14:13

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Пламя, по словам мобильного репортёра, подошло вплотную к городским постройкам и жилым домам.

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33 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182671