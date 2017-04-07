В городе Могоча бушует лесной пожар (ВИДЕО)
- Автор:
- YuRaGan
- Дата публикации:
- 14:13
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Пламя, по словам мобильного репортёра, подошло вплотную к городским постройкам и жилым домам.Огонь, как сообщает автор видео, не угасает вот уже неделю. "Из маленького очага вырос большой, площадь возгорания увеличилась. Дома всё ближе, пожар всё больше," - пишет местный житель.
Но региональные и местные власти, по словам мобильного репортёра, бездействуют. Тем не менее, ранее сообщалось, что по состоянию на 7 апреля 2017 года единственный лесной пожар на территории Забайкальского края был ликвидирован.
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