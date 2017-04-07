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В городе Могоча бушует лесной пожар (ВИДЕО)

Автор:
YuRaGan
Дата публикации:
14:13
  • 33
  • 2

Пламя, по словам мобильного репортёра, подошло вплотную к городским постройкам и жилым домам.

Огонь, как сообщает автор видео, не угасает вот уже неделю. "Из маленького очага вырос большой, площадь возгорания увеличилась. Дома всё ближе, пожар всё больше," - пишет местный житель.

Но региональные и местные власти, по словам мобильного репортёра, бездействуют. Тем не менее, ранее сообщалось, что по состоянию на 7 апреля 2017 года единственный лесной пожар на территории Забайкальского края был ликвидирован.

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  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    14:25
    Уважаемый автор, заполните, пожалуйста, контактную информацию в Вашем профиле, чтобы редакции телеканалов могли с Вами связаться.
    Скажите, когда были сделаны эти кадры?
  • YuRaGan
    14:29
    Сейчас в данный момент
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