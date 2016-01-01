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Производство новых метровагонов серии «Москва» на заводе «Метровагонмаш»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:18
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В Московской области, в городе Мытищи на заводе «Метровагонмаш» полным ходом идёт производство новых метровагонов серии «Москва». В одном из цехов изготавливаются: крыша, рама, боковины и ведётся сборка, сварка кузова, а в другом цеху уже собраны вагоны 765 серии. 4300 сотрудников работают на заводе по производству вагонов. Поезда нового поколения представляют собой сочетание многолетнего опыта и самых современных технологий. В период с 2017 по 2020 гг. для Москвы будет поставлено 912 новых вагонов «Москва». После технических проверок, поезда новой серии отправляются по Московской железной дороге, а затем в Московский метрополитен.

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