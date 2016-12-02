Лесной пожар продолжает бушевать в городе Могоча в Забайкалье

Автор: YuRaGan Дата публикации: 14:38

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По словам мобильного репортёра, рядом с городскими постройками и жилыми домами находятся сразу три очага возгорания.

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182676

Пожар бушует, как сообщает местный житель, около недели. Сначала был лёгкий дымок, который затем сменился сильным огнём. Автор видео отмечает, что в городе дует сильный ветер, что позволяет пламени быстро распространяться на всё новые и новые территории.