Лесной пожар бушует вблизи жилых домов в Могоче

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Мобильный репортёр из Забайкальского края сообщает, что вблизи города Могоча бушует лесной пожар.

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/182678

Площадь возгорания, по словам автора этих кадров, очень большая. Дует ветер, и пламя распространяется на новые территории. Местные жители опасаются, что ночью огонь подберётся к жилым домам, если сотрудники МЧС не успеют локализовать и ликвидировать возгорание."Такого крупного лесного пожара, я ни когда не видел возле Могочи. Как я не завидую пожарным!" - пишет мобильный репортёр.