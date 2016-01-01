Лесной пожар бушует вблизи жилых домов в Могоче
- Автор:
- denis-korotychev
- Дата публикации:
- 14:52
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Мобильный репортёр из Забайкальского края сообщает, что вблизи города Могоча бушует лесной пожар.Площадь возгорания, по словам автора этих кадров, очень большая. Дует ветер, и пламя распространяется на новые территории. Местные жители опасаются, что ночью огонь подберётся к жилым домам, если сотрудники МЧС не успеют локализовать и ликвидировать возгорание.
"Такого крупного лесного пожара, я ни когда не видел возле Могочи. Как я не завидую пожарным!" - пишет мобильный репортёр.
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