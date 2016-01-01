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Снежный фронт накрыл подмосковный город Электросталь

Автор:
pashama
Дата публикации:
15:15
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Снежный фронт накрыл подмосковный г. Элекросталь. Резкие порывы ветра и снег, пришли со стороны Москвы.

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